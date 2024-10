Medico a processo per abusi su nove pazienti: “Privo di freni inibitori, metodi fraudolenti per superare loro resistenze”

Milano – È stato fissato per il 21 novembre, davanti al gup di Milano Luigi Iannelli, il processo con rito abbreviato a carico di un medico di guardia 41enne accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di nove giovani pazienti. Nelle scorse settimane il pm Alessia Menegazzo aveva chiesto il giudizio immediato e il gip Cristian Mariani aveva accolto l'istanza. Poi, la scelta della difesa del rito abbreviato. Il dottore, residente a Varese, lavorava tra Lodi e Milano. Il medico era stato destinatario di due ordinanze cautelari, di cui l'ultima dello scorso marzo agli arresti domiciliari, dove si trova tuttora.

Stando alle accuse, l'uomo avrebbe abusato delle pazienti con il pretesto di visitarle, "utilizzando metodi fraudolenti e repentini - come aveva scritto il gip - per superare la loro resistenza”. Il 41enne, negli atti definito come “un violentatore seriale privo di freni inibitori”, deve rispondere anche di falso per avere alterato alcuni certificati medici delle donne. Le presunte violenze sono state ricostruite dalle stesse vittime, assistite tra gli altri dagli avvocati Patrizio Nicolò, Andrea Prudenzano e Giorgio Conti, che sono state sentite lo scorso luglio con la formula dell'incidente probatorio.