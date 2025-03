Medico di guardia accusato di abusi su nove pazienti: chiesta condanna a 10 anni

Milano, 19 marzo 2025 – Il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto di condannare in abbreviato a 10 anni e 4 mesi di reclusione un uomo di 42 anni, guardia medica in servizio in ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano, per nove presunti episodi di violenza sessuali commessi nei confronti di altrettante pazienti da lui visitate nei mesi precedenti.

L'uomo, era stato arrestato una prima volta il 21 novembre 2023, dal gip del Tribunale di Lodi Giuseppe Pichi, dopo le indagini nate dalle denunce di quattro giovani donne. I successivi accertamenti condotti dalla sezione di pg della Polizia di Stato della Procura di Milano e dai Carabinieri di San Giuliano e San Donato Milanese avevano portato a scoprire altri cinque casi, per il quale il medico, aveva ricevuto una seconda ordinanza analoga emessa dal gip milanese Cristian Mariani. La sentenza del gup Luigi Iannelli è attesa per il prossimo 7 aprile.