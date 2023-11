Violenza sessuale su pazienti, arrestato medico di guardia a Milano: chi è e dove visitava

Milano, 24 novembre 2023 – Con l’accusa di violenza sessuale aggravata la polizia ha arrestato un medico di guardia in servizio presso gli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano. Secondo gli investigatori il professionista avrebbe approfittato di giovani donne, sue pazienti, nel corso delle visite mediche alle quali erano sottoposte. La misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita martedì dagli agentim, arriva al termine di una complessa attività di indagine, partita a gennaio 2023, coordinata dalla Procura di Lodi in collegamento con quella di Milano.

Chi è

Il medico, 40 anni, nato in Camerun, è residente a Varese. I palpeggiamenti sarebbero avvenuti, secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra gennaio e ottobre del 2023. Le denunce delle quattro giovani donne hanno generato le indagini dei carabinieri della Compagnia di San Donato, coordinati dalla Procura di Lodi, insieme agli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano.

Le denunce

La prima denuncia è stata presentata da una ragazza di origini straniere alla caserma di San Giuliano Milanese il 9 gennaio per fatti accaduti tre giorni prima: ha riferito di essersi recata alla guardia medica per febbre e mal di gola e di essere stata palpeggiata dal medico mentre si trovava sul lettino. Il secondo episodio è datato 4 marzo ed è avvenuto con le stesse modalità nel posto di guarda medica di via Monte Palombino, in zona Santa Giulia. Il terzo caso è avvenuto il 20 agosto in zona Bande Nere: una donna, che lamentava dolori all'addome, sarebbe stata palpeggiata nelle parti intime dal dottore. L'ultimo episodio è stato denunciato a San Giuliano Milanese il 24 ottobre.

L'indagine

L'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria proseguono le attività di accertamento, attraverso l'ascolto delle persone informate sui fatti, in modo da assicurare la riservatezza delle persone coinvolte Non è escluso che l’inchiesta possa estendersi ad altre vittime.L'attività di indagine è stata svolta dagli agenti, sezione polizia giudiziaria della Procura di Milano e dai carabinieri di San Giuliano e San Donato Milanese.

Il precedente

Nei giorni scorsi, a Busto Arsizio, è finito ai domiciliari un medico di base accusato pure lui di violenza sessuale aggravata, per aver palpeggiato una giovane donna sudamericana, incinta. Durante la visita il medico l’avrebbe toccata nelle parti intime rivolgendole frasi volgari a sfondo sessuale e avrebbe persino scattato delle fotografie mentre la paziente era nuda.