Medici di medicina generale. Al via il triennio di formazione

Dopo il successo del triennio 2020-2023, l’Asst Rhodense ha avviato il nuovo ciclo di formazione per i Medici di medicina generale (Mmg). Il corso, gestito in Regione Lombardia dall’Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo di PoliS-Lombardia (AFSSL) è svolto presso i Poli Formativi delle ASST Lombarde, rafforzando così l’impegno dell’azienda sanitaria nella formazione di professionisti altamente qualificati per la sanità territoriale.

Il triennio 2023-2026 si propone di rispondere alla crescente richiesta di assistenza sanitaria sul territorio, formando medici capaci di integrarsi pienamente nel sistema sociosanitario lombardo e di contribuire attivamente alla costruzione di una rete assistenziale forte e vicina ai cittadini. La formazione pratica, svolta sul campo, è il cuore del programma, offrendo ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze fondamentali per affrontare le sfide della medicina generale.

Il Polo Formativo ASST Rhodense, diretto da Emiliano Gaffuri, rappresenta un punto di riferimento per l’intera rete sanitaria, favorendo il dialogo e la collaborazione tra ospedale e territorio. "Il ruolo dei medici di medicina generale è cruciale per una sanità più vicina al cittadino. Formiamo professionisti che, attraverso un solido percorso pratico, possano rispondere con efficacia alle necessità della nostra comunità e contribuire a un sistema sanitario sempre più efficiente e inclusivo. La carenza di medici sul territorio è una sfida che affrontiamo con determinazione, e percorsi formativi come questo sono essenziali per costruire un futuro migliore per la sanità lombarda", ha concluso Gaffuri.

"L’offerta formativa si distingue per la sua capacità di preparare i medici a essere non solo professionisti competenti, ma anche leader nel territorio, in grado di rispondere prontamente e con efficacia alle esigenze della popolazione e diventando punto di riferimento delle famiglie", ha affermato Martino Trapani, direttore medico di presidio.