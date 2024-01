Mdma, ecstasy e oppoidi. Un bazar della droga nello studio di tatuaggi

Uno studio di tatuaggi trasformato in un vero e proprio bazar della droga. I poliziotti hanno trovato un po’ di tutto, e soprattutto sostanze sintetiche, nei locali del Doa Tattoo Factory, che ha sede nella strettissima via Monticelli. Lì gli agenti ci sono arrivati dopo aver "agganciato" un uomo in macchina, dando inizio a una rapidissima operazione antidroga che si è conclusa con l’arresto per spaccio di quattro persone, tutte legate all’esercizio commerciale.

A metà pomeriggio di sabato, gli investigatori del commissariato Comasina hanno notato l’uomo in via Menabrea e hanno deciso di monitorarne i movimenti. Appena uscito dallo studio, è stato bloccato: con sé aveva 70 grammi di hashish appena acquistati. A quel punto, è scattata la perquisizione di Doa Tattoo Factory: i poliziotti hanno sequestrato altri 150 grammi di hashish, 28 di funghi allucinogeni, 11 pasticche di ecstasy e 4 bustine della stessa sostanza in cristalli, due flaconcini da 5 millilitri di sostanza allucinogena, 4 pasticche di ossicodone, 4 di Alza 18 (farmacio oppoide), 5 di lisdexamfetamina, 29 grammi di marijuana, 3 pasticche di Mdma, una bustina di ketamina, due involucri con hashish sintetico, 15 "sigarette" di hashish già pronte per l’uso, un bilancino di precisione e 2.595 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di smercio al dettaglio.

La droga è stata trovata all’interno di una stanza non accessibile ai clienti, che secondo le indagini era diventata una sorta di laboratorio per il taglio e la pesatura della sostanza. Per questo, il titolare e altri tre tatuatori, gli unici autorizzati a entrare in quella parte di negozio, sono stati arrestati: in manette un ventisettenne, un trentenne e due trentacinquenni, tutti italiani. L’inchiesta proseguirà per ricostruire la rete di acquirenti che si rifornivano al Doa Tattoo Factory e il giro d’affari che ruotava attorno allo studio. Quasi certamente, il blitz farà da prologo a un provvedimento di chiusura temporanea dell’attività commerciale, come sempre accade quando le forze dell’ordine intercettano attività illecite all’interno di un negozio.

Nicola Palma