Mazzola-Ghezzi, derby sotto l’albero: "Una giornata di forti emozioni"

Il Natale 2023 regala alla città il derby di calcio, disputato la scorsa domenica, delle due squadre locali Asd Valentino Mazzola-Us.Pierino Ghezzi, con quest’ultima che incassa la vittoria con il risultato di 3-2. Le due squadre tornano ad incontrarsi sul terreno di gioco dopo dieci anni. "È stata per noi una domenica emozionante – racconta Gianluca Pirovano direttore sportivo della Pierino Ghezzi – al di là del risultato positivo. Vedere così tanta gente seguirci e fare il tifo ripaga di ogni sforzo. La vittoria è stata la ciliegina sulla torta. Merito dei nostri ragazzi, che hanno saputo mettere sul campo carattere e passione e hanno reso orgogliosa l’intera società". In provincia come nelle grandi città, il derby di calcio resta una kermesse che va oltre il risultato per accumulare punti in classifica. La battaglia sul terreno di gioco mira a ottenere soprattutto la supremazia sportiva di tifosi e giocatori che militano in squadre diverse nello stesso Comune, un momento di rivalità sportiva vissuta in prima persona, da archiviare alla voce ricordi da rispolverare in futuro.

"I nostri ragazzi hanno trovato la via del gol in zona Cesarini – dice Sergio Biondini, presidente della Asd Valentino Mazzola – con le due reti segnate non sufficienti a raggiungere almeno il pareggio. Risultato a parte, penso sia stata una partita giocata con il giusto spirito sportivo necessario a trasformare una partita di campionato in qualcosa di particolare come solo un derby può essere".

Sugli spalti del comunale Valentino Mazzola si è rivisto lo scenario di un pubblico delle grandi occasioni a fare da cornice al derby cittadino, con cori e scenografie dei tifosi della squadra ospite Pierino Ghezzi, più numerosi dei supporter dei padroni di casa Asd Valentino Mazzola, primi in classifica nel girone R del campionato di seconda categoria del comitato Monza-Brianza.