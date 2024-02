Mazza da baseball e spada nel bagagliaio. Denunciato 46enne

Il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti, che dopo aver accertato che avesse assicurazione e revisione, hanno aperto il bagagliaio e si sono trovati di fronte una spada cinese, simile a una scimitarra e una mazza da baseball. Un 47enne italiano, residente in un’altra regione italiana e temporaneamente in città, è stato denunciato per porto abusivo di armi. È successo mercoledì pomeriggio. Una pattuglia della polizia locale lo ha fermato in corso Europa. Il 47enne non ha saputo giustificare possesso e trasporto dei due oggetti, è stato accompagnato al comando e denunciato. Da inizio anno la polizia locale, grazie alle moderne apparecchiature montate sulle auto di servizio, ha controllato 497 veicoli, scoperto 5 auto senza revisione e 3 conducenti con patente scaduta o revocata.