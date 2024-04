Maxi-vasca contro le esondazioni. Il progetto è realtà. Finalmente

Maxi-vasca di laminazione del torrente Molgora fra Bussero, Gorgonzola e Pessano con Bornago, progettazione esecutiva affidata. La gara è stata gestita dal Consorzio Est Ticino Villoresi, ente attuatore della procedura d’affidamento, l’importo per la progettazione, circa 750mila euro, era già da tempo stato erogato dalla Regione. Avanti tutta, di Comune in Comune, con le strutture anti alluvione, "i cambiamenti climatici sono una realtà, la “bonifica idraulica” dei territori un imperativo". I numeri della vasca busserese sono noti: occuperà circa 37 ettari di terreno agricolo a est di Bussero e a cavallo dei tre Comuni, avrà un invaso record da circa 770 mila metri cubi, tecnicamente consentirà "l’abbattimento del colmo di piena" da da 70 m3/s a 45 m3/s e dovrebbe costare, a stime attuali, circa 36 milioni di euro. Se Bussero avanza è molto più lungo l’elenco delle strutture di laminazione di Molgora o Trobbia in via di realizzazione o in fase di progettazione in zona, finanziate dal Pirellone e realizzate dal Consorzio Est Ticino Villoresi. Sono iniziati nelle scorse settimane i lavori per la vasca di laminazione del Trobbia a Gessate, opera da oltre 5 milioni e 700 mila euro: già “approdata” al 20% circa di realizzazione, entrerà a "regime" nel 2025. Anche in questo caso struttura imponente: con un volume complessivo di 126.500 mc dovrebbe nei progetti consentire di ridurre il rischio alluvionale futuro non solo a Gessate, ma anche a valle di Bellinzago Lombardo, Inzago e Pozzuolo Martesana. Ancora in vista due nuove aree di laminazione del Trobbia in zona Inzago e Masate (un ampliamento dell’area di Inzago di ulteriori 140mila metri cubi più una nuova struttura sul Rio Vallone per altri 200 mila), a breve in fase di progettazione esecutiva; e, al momento in stand by e in attesa di risorse, un ulteriore impianto da 200mila metri cubi di invaso sul territorio di Bellinzago Lombardo, a ridosso della ciclabile del Naviglio Martesana: una sorta di "chiusura del cerchio" verso sud.

Un punto sui progetti in area Martesana Adda, si era fatto proprio a Gessate in marzo, alla presenza dello staff del Consorzio Est Ticino Villoresi e dell’assessore regionale al territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi. "Il lavoro che svolgiamo nella lotta al dissesto idrogeologico, per la difesa del suolo e dunque per la sicurezza dei cittadini è costante - aveva precisato quest’ultimo -. Abbiamo investito per queste vasche e sinora più di 18 milioni di euro. E altri 6 milioni sono stati spesi in pochi anni, sempre per quanto concerne Trobbia e Molgora, per interventi di manutenzione straordinaria".