Maxi quartiere, avanti Tra Comune e operatori è arrivata la firma Lavori "nero su bianco"

di Monica Autunno

Comparto 6, firma in piena estate per la nuova convenzione Comune-operatori. È la convenzione numero due dal momento dell’inizio dei lavori per il maxi quartiere in zona ovest, iniziati ormai dieci anni fa. Ma segna dei fondamentali punti di svolta: futura scuola a carico del Comune e non più degli operaratori, nuovo asilo nido in area diversa da quella inizialmente prevista, un nuovo parcheggio da 70 posti, l’impegno dei costruttori a finanziare la progettazione della ristrutturazione di Cascina Antonietta. Maglie più ampie sulla distribuzione degli ultimi volumi: è certa la costruzione, davanti alla stazione della metropolitana, dell’unico palazzo a otto piani. Alla convenzione Comune e operatori edili ancora al lavoro sui lotti lavoravano da mesi. Il traguardo è uno dei primi di grande importanza della Giunta guidata da Ilaria Scaccabarozzi. L’assessore alla partita che ha seguito le ultime fasi il neonominato Alberto Villa. "Il nuovo accordo - così sindaco e Giunta in una nota - stabilisce ufficialmente che la costruzione della scuola in via Sondrio sia in carico al Comune e che, nell’area di 2161 metri a destra del sottopassaggio verso le cascine Nuova e Pagnana, venga realizzato un parcheggio pubblico con circa 70 stalli al posto dell’asilo nido. Quest’ultimo, non più privato ma comunale, troverà invece collocazione nella zona tra l’agenzia delle entrate e la caserma dei carabinieri, a disposizione del quartiere. "Diamo il via alla progettazione di una scuola che serve non solo al comparto ma a tutta la città - così Villa -. La giunta è già al lavoro per individuare un progettista che possa dare corso all’opera".