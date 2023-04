Maxi-incendio in viale Aretusa, evacuate le case popolari

My player placeholder

Le fiamme si sono sviluppate in uno degli appartamenti dello stabile, e dal secondo piano il rogo nell’arco di pochi minuti si è esteso al terzo. Le case popolari in viale Aretusa 6, zona San Siro, sono state evacuate. Nove inquilini, ieri pomeriggio, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati per accertamenti negli ospedali della zona.

Lievi conseguenze

Hanno riportato una lieve intossicazione per il fumo inalato, fortunatamente senza gravi conseguenze al di là di un grosso spavento. L’incendio è divampato per cause ancora in fase di accertamento e le fiamme, ben visibili dall’esterno, hanno provocato allarme nella zona. Gli inquilini che si trovavano in casa si sono precipitati sulla strada, chiamando i soccorsi.

I vigili del fuoco di Milano, intervenuti con sette squadre, hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo. Nel frattempo l’area è stata messa in sicurezza.

L’edificio colpito

Un palazzo di sei piani di edilizia popolare in un quartiere con luci e ombre, più volte finito sotto i riflettori per problemi di degrado. Spente le fiamme, inizia la conta dei danni per le famiglie residenti negli appartamenti distrutti dal rogo. "Non sono ancora chiare le cause, ma i danni al palazzo popolare sono ingenti", spiega Francesco Giani, capogruppo della Lega in Municipio 7 e coordinatore della Lega Giovani Milano.

"Contatterò la presidenza di Aler – prosegue – per capire cosa si può fare per riportare il palazzo in sicurezza e agibile.