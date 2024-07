Sabrina Pastore e il diploma al Moreschi: subito al lavoro per pagarsi l’università (grazie a un prof)

Milano, 12 luglio 2024 – Arriva al traguardo con un posto di lavoro, che le consentirà di proseguire gli studi all’università: Sabrina Pastore, 19 anni, si diploma in Amministrazione Finanza e Marketing all’istituto Moreschi, con 85 su 100. Durante gli esami aveva raccontato alla commissione che si sarebbe presa un anno sabbatico, per potersi pagare gli studi alla Iulm. Il presidente Federico Militante, colpito dalla sua storia e determinazione, si è subito mosso e l’ha messa in contatto con una società: la Delta Sas. "Colloquio superato: il 2 settembre si inizia", sorride Sabrina. "L’umiltà, l’educazione e la bravura premiano sempre", ricorda il preside Militante.

Sabrina, è soddisfatta del percorso fatto fin qui?

"Molto, anche se mi sono resa conto che vorrei fare altro nella mia vita: vorrei proseguire gli studi in Comunicazione pubblicitaria o Mode e industrie creative. Sin da bambina mi piace la moda, guardo spesso la tivù e la pubblicità perché mi piace scoprire il pensiero che c’è dietro. Mi piacerebbe un lavoro dinamico e creativo, appunto. Solo che quest’anno non riuscirò ad andare all’università".

Perché?

"Devo lavorare. Siamo in cinque a casa e lavora solo papà. Non voglio pesare sulla mia famiglia. L’università a Milano costa, ho scelto la Iulm perché è l’unica che propone questi indirizzi. Quindi metterò i soldi da parte per potermela permettere".

Chiude con il diploma ma anche con un contratto di lavoro. Com’è andata?

"Sì, non perderò tempo. Inizio subito a settembre perché il preside della commissione, Militante, e i professori mi hanno subito aiutata a trovare un impiego. Mi sono emozionata, hanno colto il mio valore".

Cosa farà?

"Sarò segretaria in uno studio che si occupa di amministrazione condominiale. Intanto tenterò il test di ingresso alla Iulm. Per un anno lavoro, poi tornerò a studiare e continuerò a lavorare parallelamente per avere una mia entrata personale".

Milano è faticosa?

"Sì, sempre più cara. Ma offre anche tante opportunità. Ci sono le borse di studio, ma sono poche. Spero si trovi il modo per rendere le università davvero per tutti, che gli studenti possano scegliere di andare dove vogliono in base ai corsi che preferiscono e non a quanto costino".

Qual è il suo “Capolavoro“ di questi cinque anni, che ha portato alla maturità?

"Un corso di moda extracurricolare che mi ha permesso di entrare in alcune case di moda, per capire come funzionano e cosa voglio fare “da grande“".