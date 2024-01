Master con gli stellati. E nasce il negozio-laboratorio

Si parte da una fotografia: "Troppi ristoranti aprono e chiudono nell’arco di due anni. Nel 2022 hanno avviato attività di ristorazione 5.716 imprese a fronte delle 11.292 che l’hanno cessata e le regioni a più alto turnover sono Lazio e Lombardia". Vincenzo Russo, docente di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing della Iulm, spiega così le esigenze alla base del nuovo master, che prenderà il via a febbraio. Restaurant Business Management il titolo. I moduli sono da otto ore (il lunedì e il martedì dalle 9 alle 18), 18 gli incontri a partire dal 5 febbraio (chiusura pre-iscrizioni il 20 gennaio) "per andare incontro a chi già lavora nel settore e per chi intende avviare un’attività", spiega Russo. "Troppo spesso si pensa che bastino competenze nella cucina per gestire bene un ristorante, ma non è così – continua –, affronteremo tutti i temi manageriali, dalla scelta della location ai format della ristorazione contemporanea con le tendenze di mercato, dalle neuroscienze applicate alla ristorazione alla pianificazione dei costi, da normative e certificazioni ai finanziamenti". In cattedra anche gli chef stellati, da Enrico Bartolini (13 Stelle Michelin) a Claudio Liu di Iyo Experience Milan, l’unico ristorante giapponese stellato in città. Il progetto di lulm è condiviso con “Identità golose“ e sono coinvolte le aziende e “The Fork“. I partecipanti realizzeranno un loro progetto, sviluppandolo in ogni modulo. Le lezioni sono tutte in presenza. Quest’anno alla Iulm nascerà anche il primo “Neuro retail Lab“ accademico, una sorta di store, con 30metri lineari di scaffalatura per sperimentare e analizzare le tecniche di neuromarketing. Il centro di ricerca della Iulm, guidato da Russo, è stato anche premiato con il Qs Award, arrivando secondo in Europa.

Si.Ba.