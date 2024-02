Maschere e sorprese, via al Carnevale

Carnevale al Luna Park, una giornata di festa e divertimento tra gonfiabili, calcio, freccette, basket e simulatore di surf, baby dance e tante iniziative per tutta la famiglia. Un momento di inclusione e aggregazione dedicato a grandi e piccini. Così l’Aministrazione comunale vuole festeggiare questo Carnevale targato 2024. Si parte oggi con i laboratori promossi in biblioteca che saranno replicati mercoledì 14 febbraio. "Carnevale è una festa che piace a tutti - spiega l’assessore alle Manifestazioni, Cultura e Biblioteca, Donatella Santagostino - proprio per questo abbiamo pensato a un evento che coinvolga tutte le fasce d’età. L’obiettivo è quello di creare occasioni di aggregazione e divertimento capaci di far trascorrere delle ore spensierate". Il clou del Carnevale assaghese sarà il 17 febbraio, quando l’area dei portici del centro civico si trasformerà in un grande luna park; giovani e meno giovani potranno giocare con le varie attrazioni. Dopo il corteo in maschera che partirà alle ore 15 dall’Oratorio Santa Maria, spazio al divertimento con la baby dance, i laboratori creativi, scivoli, saltarelli e per i più golosi una dolce merenda con zucchero filato. Due grandi giochi, uno dedicato al basket e l’altro al calcio-freccette sono le attrazioni principali insieme al simulatore di surf.

Durante l’iniziativa saranno premiati "la famigliola con il costume più originale" e, "l’aquilone più originale" realizzato dai più piccoli durante i laboratori. A Pieve il Carnevale parte sabato 10 febbraio. in biblioteca con lettura e laboratorio creativo per riscoprire insieme la storia di Pinocchio e preparare le maschere a tema. Appuntamento dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni. Domenica prossima alle 17 in sala consiliare va in scena "Pinocchio: Storia di un burattino", proposto dalla Piccola Impresa teatrale Le stanze di Igor. Per sabato 17 invece grande festa con sfilata per le vie cittadine.

Massimiliano Saggese