Martiri di Gorla, ricordo bipartisan. Dalla civica benemerenza al murale

Dall’Ambrogino d’oro a un murale in viale Monza. In vista dell’80° anniversario della strage dei 184 piccoli martiri di Gorla, morti il 20 ottobre 1944 a causa di un bombardamento alleato su Milano durante la Secondo Guerra Mondiale, si preannunciano varie iniziative. A destra e a sinistra.

Fratelli d’Italia ha candidato i Piccoli Martiri di Gorla alla Civica benemerenza alla memoria, che viene consegnata ogni anno il 7 dicembre, nel giorno del Santo Patrono della città. L’associazione Orme (Ortica Memoria), invece, realizzerà “Girotondo. Un murale dedicato ai Piccoli Martiri di Gorla” dal 14 al 20 ottobre. L’iniziativa, organizzata in collaborazione in collaborazione con il collettivo artistico degli Orticanoodles, consiste nella realizzazione di un murale con l’obiettivo di onorare la memoria dei piccoli martiri di Gorla, in occasione degli 80 anni dalla strage del 1944, nel contesto delle celebrazioni ufficiali del Comune e del Municipio 2.

L’opera sarà realizzata con un approccio simbolico, cercando di immaginare come i bambini e le bambine vedono il mondo e al mondo degli adulti contrappongono il loro mondo dell’infanzia e della purezza, un mondo in cui bambini e bambine vogliono solo giocare e diventare grandi.

Il muro scelto è in viale Monza 140, su un caseggiato MM, ed è stato individuato in collaborazione con l’ufficio “Arte negli spazi pubblici” del Comune. L’opera diventerà parte integrante del quartiere, come monito sulle conseguenze della guerra ma al contempo memoria delle giovani vittime del 1944.

M.Min.