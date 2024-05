Mario Melazzini, direttore sanitario del Niguarda, indagato nell’inchiesta Nemosud a Messina

Milano, 15 maggio 2024 – C’è anche Mario Melazzini, direttore sanitario dell'ospedale Niguarda di Milano, tra gli indagati dalla Procura di Messina per le presunte irregolarità nella gestione del centro clinico privato "NeMoSud". L’inchiesta coinvolge tra gli altri anche l'attuale assessore alla Salute della Sicilia, Giovanna Volo. Melazzini starebbe valutando con i vertici della Regione Lombardia il da farsi rispetto al suo incarico al Niguarda.

Il manager indagato

Mario Melazzini, 66 anni, affetto da sclerosi laterale amiotrofica è da gennaio 2024 direttore sanitario dell'ospedale Niguarda, dove è operativo un centro Nemo. Prima è stato professore all'Università di Pavia, direttore scientifico del Centro clinico Nemo, presidente della fondazione Aurora, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco. In Regione Lombardia è stato direttore generale alla Sanità, assessore alle Attività produttive, ricerca e innovazione dell'ente pubblico tra il 2013 e il 2015, alla Sanità dal 2012 al 2013 e all’Università, ricerca e open innovation tra il 2015 e il 2016

L’inchiesta di Messina

L'inchiesta, avviata nel 2019 a seguito della denuncia di un medico, conta complessivamente nove indagati per peculato e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: sono ex direttori sanitari ed ex commissari straordinari del Policlinico di Messina e presidenti dell'associazione Aurora Onlus tra i quali anche Mario Melazzini.

Il divieto

L’indagine ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore di 11 milioni di euro e al divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione ed esercitare l'impresa in ambito sanitario nei confronti anche di Mario Giovanni, Melazzini come ex presidente della fondazione Aurora onlus

Nemosud

Al centro c’è la gestione del complesso clinico privato "NemoSud" che si occupava di riabilitazione neurologica all'interno del Policlinico di Messina e in particolare una delibera del marzo 2016 con conseguente aumento di budget in favore della Fondazione Aurora onlus per la realizzazione del progetto. E' stato disposto a carico dgli indagati un sequestro preventivo di denaro e beni mobili e immobili pari a 2.433.678 euro.