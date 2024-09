Marina Brambilla premiata alumna dell’anno alla Iulm

Marina Brambilla, rettrice della Statale di Milano dal primo ottobre, è stata eletta “Alumna dell’anno“ dalla sua università, la Iulm. Qui si laureò nel 1998 in Lingue e Letterature straniere, con 100 e lode. L’associazione degli ex studenti - che ha raggiunto gli undicimila iscritti - ha voluto dedicare a lei il premio che ogni anno conferisce a un laureato che si è particolarmente contraddistinto per meriti, iniziative e traguardi professionali. "L’elezione della professoressa Brambilla alla guida di uno dei più importanti e prestigiosi atenei italiani dà lustro all’università che l’ha formata, ma anche all’eccellenza del sistema universitario milanese, che, nel suo virtuoso equilibrio tra università pubbliche e private, fra atenei generalisti e atenei tematici, ha saputo progettare e realizzare un modello di alta formazione di altissima qualità e di indiscussa reputazione", ha sottolineato il rettore della Iulm, Gianni Canova, consegnandole il premio. Accanto a lui anche il rettore della Statale, Elio Franzini: "Un premio simile alla Statale non c’è - ha ricordato – ma quest’anno ’ad honorem’ andrebbe a Valentina Garavaglia, la futura rettrice della Iulm, che si è laureata in Statale". Storie e traguardi si incrociano nella Milano delle università che da ottobre avrà cinque rettrici.

"Sono molto orgogliosa di ricevere questo riconoscimento da parte dell’Università Iulm – commenta la professoressa Brambilla – il luogo in cui, grazie a una formazione innovativa e di qualità, ho costruito le basi del mio percorso professionale. Essere qui come Alumna dell’anno e in qualità di futura rettrice della Statale dimostra come il sistema universitario lombardo sia interconnesso e garantisca ai propri studenti una crescita umana e professionale. ’Fare rete a Milano’ consente di immergersi in un circuito virtuoso che apre a grandi opportunità".

Si.Ba.