Milano, 11 dicembre 2019 - Coltiva marijuana per spaccio, ma anche per preparare pane e dolci. Per questo uno studente d'ingegneria, italiano di 26 anni, è stato arrestato dalla polizia di Milano con le accuse di detenzione a fini di spaccio e

coltivazione di marijuana.

Gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni, dopo aver effettuato un'attenta attività di indagine, hanno potuto riscontrare le attività del giovane studente, che con i soldi delle attività illecita avrebbe anche organizzato un viaggio in oriente per sviluppare un progetto. Gli agenti lo hanno sorpreso sotto casa, martedì, alle 18.30 ma alla vista dei poliziotti il 26enne ha subito tentato la fuga, interrotta dagli agenti dopo pochi metri. Anche la sua abitazione in via Desiderio è stata sottoposta a perquisizione . Lo stesso è stato fatto successivamente con un piccolo laboratorio artigianale all'interno di una cantina in via Bassini.

I poliziotti hanno scoperto una piccola serra di marijuana munita di ventole d'areazione e lampade per creare la temperatura ottimale alla coltivazione dello stupefacente, oltre a bilancini, prodotti da confezionamento e taglio. Gli agenti hanno sequestrato più di 300 grammi di marijuana, confezionati e pronti per lo spaccio, 13 grammi di Thc purissimo estratto con gas butano. Inoltre, nascosti sotto il lavello, sono stati ritrovati in cucina 1.250 euro in banconote di piccolo taglio. Il ragazzo, oltre a spacciare le droghe più comuni, confezionava infatti prodotti edibili, con effetti stupefacenti, quali pane e dolci base di marijuana.