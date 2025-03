Marijuana e coca: presi tre spacciatori

Tre arresti per detenzione di droga ai fini di spaccio. A Rozzano, i carabinieri della sezione radiomobile, giovedì pomeriggio, hanno fermato un 33enne italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine, trovandolo in possesso di 64 grammi di marijuana suddivisa in dosi. L’uomo aveva nascosto la droga all’interno dell’auto, insieme a un centinaio di euro, divisi in banconote di vario taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio. A Corsico, nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo due uomini, un 28enne marocchino e un 48enne egiziano. In auto i militari hanno rinvenuto oltre 55 grammi di cocaina. Uno degli uomini è stato trovato in possesso anche di circa 200 euro: somma, ritenuta dai militari, proveniente dallo spaccio. I tre spacciatori sono stati arrestati. Fr.Gr.