Milano, 10 giugno 2019 - L'arresto del cantante Marco Carta, insieme a una donna, per il presunto furto di sei magliette del valore di 1.200 euro alla 'Rinascente' di Milano, "non puo' ritenersi legittimo". Lo scrive il giudice per le direttissime Stefano Caramellino nel provvedimento dell'1 giugno con cui non ha convalidato i domiciliari. " Carta - spiega il magistrato - non deteneva all'uscita dell'esercizio commerciale la borsa contenente i vestiti sottratti". Era stato invece convalidato l'arresto per l'amica che l'accompagnava nella cui borsa era stato trovato il cacciavite usato per togliere l'antitaccheggio e le tshirt.

Nonostante ciò, il vincitore di “Amici” e “Tale e quale show” è tuttora imputato di concorso in furto aggravato e il processo per lui e la sua amica, è stato fissato per il 20 settembre. La donna sarebbe arrivata dalla Sardegna al capoluogo lombardo con un volo diretto quello stesso giorno, una volta finito il suo turno di lavoro. Con il cantante 34enne la donna condivide l’origine isolana, del sud Sardegna, come tradisce il suo cognome. Nessun profilo social per lei, le uniche tracce sul web riguardano il suo lavoro. Relatrice per alcuni convegni scientifici, referente per alcuni corsi di aggiornamento di settore sui “percorsi diagnostici e terapeutico-assistenziali” per pazienti cardiopatici rivolti agli infermieri. Ma soprattutto il lavoro sul campo, in ospedale. Una carriera interna dopo un periodo di precariato e il diploma, chi la conosce la descrive come una professionista di carattere, attiva anche nel sindacato. La forte passione per il cantante riguarda la sua vita privata e non è un segreto, sarebbe riuscita a instaurare con lui un’amicizia dopo la vittoria di lui a Sanremo, dieci anni fa.