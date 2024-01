Marco Cappato operato al cuore dopo l’ischemia: “Intervento riuscito, ora riposo”

Milano, 24 gennaio 2024 - Marco Cappato, tesoriere dell''Associazione Luca Coscioni', è stato dimesso nel pomeriggio dal Policlinico San Donato dopo essere stato sottoposto, nella giornata di ieri, a un intervento cardiaco per riparare "il forame ovale pervio". Come si legge dalla lettera di dimissioni l'operazione è perfettamente riuscita, il paziente è in "buone condizioni generali" e, dopo una "degenza senza complicanze", gli è stata prescritta "una settimana di riposo fisico".

A Capodanno Cappato era stato ricoverato all’ospedale Parini di Aosta a seguito di un problema cardiaco che aveva causato una leggera ischemia. “Sicuramente per un po’ dovrò dosare le energie – aveva commentato in un’intervista a Il Giorno – soprattutto negli spostamenti, ma resto con la solita grinta. Questo incidente di percorso non rallenterà certo la mia iniziativa politica per cambiare le cose che non vanno".