Milano, 21 luglio 2019 - «Visto quello che è successo è un miracolo che non ci sia scappato il morto...». Le parole di uno dei pompieri intervenuti a decine ieri sera rende bene l’idea della tragedia sfiorata sulla Milano-Torino, un chilometro dopo il casello di Marcallo-Mesero, a una manciata di chilometri di distanza dal confine col Piemonte: una terribile carambola fra tre macchine, pochi minuti prima delle otto, che ha causato il ferimento delle sei persone a bordo, fra cui alcuni bambini. Il più piccolo di due anni. La più grave, una bambina di cinque anni residente in provincia di Torino.

La dinamica dell’incidente è nelle mani della Polizia Stradale di Novara. Quando gli agenti sono intervenuti sul posto, si sono trovati davanti tre veicoli – una Ford Kuga con targa svizzera, una Punto e una Volkswagen Passat – accartocciati. La priorità è stata data prima di tutto ai soccorsi, vista anche la presenza di minorenni. Il 112 ha inviato mezzi di soccorso in gran numero, ambulanze e automedica. Ma sono arrivati anche i vigili del fuoco dai distaccamenti di Magenta, Inveruno, Legnano e Novara.

A preoccupare i medici sono state da subito le condizioni della bambina: ferite e contusioni da codice rosso, oltre allo stato di choc. È stato così allertato l’elisoccorso che ha portato la piccola all’ospedale di Bergamo. Meno preoccupanti le condizioni degli altri passeggeri, fra cui una donna di 67 anni e un uomo di 72. Dai primi frammentari rilievi – alla Stradale di Novara il compito di confermare o smentire l’ipotesi – pare che uno dei veicoli abbia tamponato, andandole addosso, la Ford Kuga. Che a sua volta avrebbe tamponato il veicolo che la precedeva.

Le conseguenze dell’incidente sul traffico sono state pesanti nonostante le quattro corsie che caratterizzano la Milano-Torino: le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura dell’autostrada in direzione del capoluogo piemontese e istituito l’uscita obbligatoria al casello di Marcallo Mesero, con possibilità di rientrare in autostrada solo all’altezza di Novara Est. Per permettere alle macchine già presenti nel tratto autostradale coinvolto di defluire è stata liberata una corsia. Inevitabili le code e i rallentamenti.

E un altro incidente si è verificato nell’Alto Milanese nella notte a cavallo fra venerdì e sabato: intorno all’una e mezza un’auto e una moto si sono scontrate sulla statale Gallaratese. Ad avere la peggio l’uomo in sella alla due ruote, portato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

