Maratona di 52 ore: energia pedalando

Le olimpiadi dell’energia autoprodotta. È il sottotitolo dell’iniziativa "Energiadi", una maratona sui pedali organizzata dall’Istituto comprensivo Galilei e sostenuta dal Comune. Partita venerdì, si chiuderà oggi, con il conteggio dell’energia prodotta grazie alle pedalate di studenti, docenti, famiglie, associazioni e amministratori che sono saliti sulle speciali biciclette capaci di raccogliere energia. La maratona, della durata di 52 ore, ha coinvolto tutti gli studenti (anche i disabili, grazie alle postazioni handbike): un grande gioco dell’energia che sensibilizza sui temi ambientali. Non solo pedalate: gli studenti e le famiglie sono stati coinvolti in laboratori, sfide sportive, proiezioni di film e attività culturali. Le Energiadi sono una gara nazionale che trasforma le scuole che aderiscono in una centrale di energia elettrica e sociale. Un progetto per diffondere i principi dello sviluppo energetico sostenibile. L’istituto che avrà prodotto più energia vincerà un premio da investire nella propria scuola.

Francesca Grillo