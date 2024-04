Maran, ecco i manifesti. Venerdì lancio con Sala

I primi manifesti elettorali di Pierfrancesco Maran, sorridente in foto, sono apparsi in città. Lo slogan scelto è “Milano cuore d’Europa“, il simbolo del Pd è ben visibile. Nessun riferimento esplicito al voto per le Europee dell’8 e 9 giugno, ma la campagna elettorale dell’assessore comunale è già partita da tempo, con un tour teatrale pensato ad hoc in vista della corsa per Bruxelles. Certo, la direzione del Pd sulle liste elettorali è in programma domenica, ma Maran non intende perdere tempo e venerdì alle 17 al Parco Center di via Binda 30 ha già fissato il lancio della sua candidatura con un evento in grande stile che si intitola “Milano-Barcellona. Europa“ al quale parteciperanno il sindaco Giuseppe Sala, il primo cittadino di Barcellona Jaume Collboni e lo stato maggiore del Pd lombardo e milanese: Silvia Roggiani e Alessandro Capelli. E domani alle 18 Maran, con un altro candidato Pd nel collegio Nord-Ovest, Giorgio Gori, parteciperà a un incontro elettorale della Federazione Civici Europei e di Alleanza civica del Nord in via De Amicis 17. Ci sarà anche l’ex sindaco Giuliano Pisapia.

M.Min.