Manutentore pista ghiaccio e specialista dei trasporti

Manutentore pista ghiaccio, 1 posto

Sede di lavoro: San Donato Milanese. Codice Afolmet: 68449. Contratto: assunzione a tempo indeterminato,

orario full time 40 ore. La risorsa si occuperà di utilizzo della macchina rasa ghiaccio, pulizia degli spazi,

manutenzione ordinaria del palazzetto.

IlLa candidatoa ricercatoa è una persona proattiva, che sappia lavorare in modo autonomo, con voglia di imparare e di crescere professionalmente. Gradita precedente esperienza, anche minima, come manutenzione ordinaria.

Transport specialist, 1 posto

Sede di lavoro: Basiano. Codice Afolmet: 68203

Contratto: tempo indeterminato, orario full time

llLa candidatoa ricercatoa avrà la responsabilità della gestione dei flussi informativi del trasporto nazionale tramite l’utilizzo del Tms aziendale.

Fornirà inoltre supporto come customer service in merito allo stato dei flussi di merce in uscita e

in transito.

Per informazioni sulle offerte: afolmet.it