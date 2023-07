Mantova Summer Festival, Sting, Baustelle e Sigur Rós per l'estate di Piazza Sordello

Torna il Mantova Summer Festival con la sua doppia anima: a luglio i grandi della musica italiana e internazionale in Piazza Sordello e, a partire da fine agosto, accende la sua dimensione più intima ed emozionante all’Esedra di Palazzo Te. Il primo nome che impreziosirà l’estate di una delle piazze più celebrate d’Italia è Sting, atteso per domani. L’artista inglese è pronto a fare ritorno nel Belpaese, per elettrizzare il proprio pubblico con tre meravigliosi concerti il primo dei quali proprio a Mantova.

Il cantautore e polistrumentista britannico porterà sul palco “My Songs”: uno spettacolo dinamico ed emozionante che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. Durante il tour, Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band. Special guest in apertura: Joe Sumner. Mercoledì, invece, arriveranno i Baustelle con Elvis Tour, che prende il nome dall’ultimo disco della formazione italiana che fin dall’album di esordio si è distinta per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio ad una vera e propria tendenza. In occasione del concerto dei Baustelle a Mantova, Shining Production supporta Fondazione Marcegaglia e il suo impegno nel progetto Cav di Mantova a sostegno delle donne vittime di violenza domestica. Per ogni biglietto acquistato verrà fatta una donazione di un euro per i progetti della Fondazione Marcegaglia per l’autonomia delle donne.

Altro ospite internazionale in arrivo giovedì: i Sigur rós. È già sold out il concerto degli Onerepublic di venerdì. A chiudere gli appuntamenti in Piazza Sordello, sabato, sarà Fabri Fibra.