Manovre salvavita. La lezione gratuita

Croce rossa italiana organizza per lunedì 7 una lezione sulle manovre salvavita pediatriche. L’incontro si svolgerà dalle 20.45 alle 22.30 in Municipio e spiegherà cosa fare in caso di emergenza. La lezione è aperta a tutti i cittadini, dai genitori ai nonni, dagli zii ai baby-sitter, o chiunque desideri acquisire queste competenze essenziali. Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione al sito https://forms.gle/gzD4SY9Z4iQ5Dv167, o inviare una mail a formazione@cripaderno.it, i posti sono limitati. Le manovre di emergenza riguardano la rianimazione cardiopolmonare pediatrica, la disostruzione delle vie aeree di lattanti e bambini, oltre alle tecniche di sonno sicuro in età pediatrica. Riuscire ad intervenire in modo consapevole e corretto può davvero salvare la vita di un bambino, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi del numero unico di emergenza e urgenza 112.

Davide Falco