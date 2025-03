Perché un aereo privato ha sorvolato Milano decine di volte nella notte tra giovedì e venerdì? (spoiler: ci fotografava)

Milano, 28 marzo 2025 – Cosa faceva questa notte un Piper Cherokee Lance in volo sopra Milano, dopo il decollo dallo scalo commerciale di Bergamo, con decine di evoluzioni secondo un asse Nord-Ovest – Sud-Est? Se lo sono chiesto diverse persone, tra quelle che per passione monitorano in tempo reale le traiettorie e il traffico degli aerei in servizio sul nostro Paese attraverso servizi come Fligthradar24. Qualcuno ha anche postato i movimenti del velivolo, un aereo privato registrato come I-DSKY, su social chiedendosi se perché il pilota non volesse andare a dormire. “Ma che sta facendo ‘sto aeroplano sopra Milano stanotte?”, la domanda che rimbalzava di profilo social in profilo social tra giovedì e venerdì.

Insomma, in tempi di sospetti e allarmi, c’era spazio per teorie fantasiose e incredibili complottismi. Ma la verità, che il Giorno ha ricostruito, è più semplice e fortunatamente meno allarmante. Altitudine barometrica del Piper: 2.195 metri. Velocità al suolo: 202 chilometri orari. L’aereo, un modello monomotore da sei posti, stava facendo un servizio di rilevamento immagini autorizzato.

Era in corso, insomma, una mappatura notturna (tramite apposito visore) del territorio milanese con aerofotografia. Ma non solo milanese. Seguendo la rotta del Piper sul sito Flightradar24, infatti, si scopre che l’aereo ha poi in direzione Sud-Ovest verso Torino. E qui ha fatto la stessa cosa: continui sorvoli in direzione Nord-Sud. Poi l’atterraggio. Per chi o cosa serva questa mappatura, non è dato saperlo. Molto probabilmente si tratta dei rilievi necessari ai servizi che forniscono mappe dall’alto.