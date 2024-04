Manovra di bilancio. I conti tengono

Luce verde dal consiglio comunale al rendiconto finanziario 2023. Nella manovra di bilancio si confermano il buon andamento dei conti pubblici, la lotta all’evasione fiscale e il mantenimento di tutti i servizi alla cittadinanza. "La gestione virtuosa - fanno sapere dal Comune - ha consentito, ancora una volta, di avere un risultato di amministrazione fortemente positivo: oltre 17 milioni di euro, gran parte dei quali accantonati per il concordato fallimentare di Genia, i crediti di dubbia esazione e i rischi legati alle cause legali in corso. La parte libera del risultato di amministrazione, detto anche avanzo di amministrazione, da destinare ad investimenti futuri ed interventi di natura straordinaria, ammonta a 6,9 milioni di euro".

Da segnalare, a detta dell’ente locale, la capacità di programmazione, che ha consentito di accantonare da subito i 3 milioni di euro necessari ad alimentare il progetto di una nuova piscina. Le spese in conto capitale per i lavori pubblici sono andate a sostenere un ampio ventaglio di opere di riqualificazione, dal restyling dei parchi al rifacimento di strade e marciapiedi fino al potenziamento dell’illuminazione pubblica. Sul fronte della lotta all’evasione, nel 2023 sono "rientrati" in capo all’ente 2 milioni 537mila euro."I numeri dicono che siamo un’Amministrazione con la capacità di gestire il presente, ma soprattutto di affrontare il futuro e le sue incognite", è il commento del sindaco Marco Segala. "San Giuliano è credibile e può pensare al futuro in termini di sviluppo", conferma il vicesindaco Mario Grioni.A.Z.