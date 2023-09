Manovra a Milano: ultimo vagone del treno esce dai binari a Cadorna

Il treno R6040 stava per entrare in stazione a bassa velocità per iniziare il servizio sulla tratta Milano-Como Lago. A poche centinaia di metri dall’approdo, l’ultima carrozza è uscita dalle rotaie, rimanendo però agganciata al resto del convoglio: il macchinista, l’unica persona a bordo in quel momento, ha subito arrestato la marcia per dare l’allarme. L’incidente, per fortuna senza feriti né conseguenze particolarmente rilevanti per il traffico ferroviario, è avvenuto qualche minuto dopo le 13 di ieri all’ingresso della stazione Cadorna. La circolazione è stata immediatamente interrotta sia sul binario 7 sia su quelli più vicini (l’8, il 9 e il 10) per consentire le prime verifiche da parte dei tecnici e degli agenti della Polfer; alle 14.57, i tre binari non coinvolti direttamente dal deragliamento sono stati riaperti. A Cadorna sono arrivati anche gli specialisti della Scientifica della polizia per effettuare i rilievi sul punto in cui l’ultimo dei sei vagoni è uscito dalla traiettoria obbligata disegnata dalle rotaie: tra le possibili ipotesi c’è anche quella che lo sviamento sia avvenuto all’altezza di uno scambio, ma le indagini sull’accaduto sono ancora in corso.

"La circolazione delle linee che raggiungono e partono da Milano Cadorna non si è mai interrotta. Si sono registrati ritardi medi di 20 minuti. Informazioni e aggiornamenti sono stati comunicati in tempo reale su sito e App Trenord", hanno fatto sapere dall’azienda che gestisce il trasporto regionale.

N.P.