Manifesti e quiz: "No discariche abusive"

Manifesti, post, sito e quiz: lotta alle discariche abusive, via alla maxi campagna di contrasto firmata Cem a Cassano. La città famosa per aver fatto da apripista nella differenziata per strada cinque anni fa, ora è protagonista del programma correttivo a tappeto. Obiettivi, "scuotere le coscienze, puntando sul tema dell’inciviltà", spiega il gestore del servizio a cavallo fra hinterland e Brianza. D’impatto lo slogan, "L’abbandono di rifiuti è una ricetta difficile da digerire", l’immagine è quella di una pizza piena di pattumiera. L’iniziativa parte da qui, ma raggiungerà tutti e 76 i Comuni soci dell’azienda pubblica. Dopo quello generale, saranno lanciati messaggi mirati: uno sui mozziconi di sigaretta gettati a terra e l’altro contro i "ricordini" di Fido.

"I sindaci ci hanno chiesto di mettere in campo un’azione diffusa di contrasto al fenomeno - dice Alberto Fulgione, presidente Cem -. Abbiamo pensato a qualcosa che faccia capire che il tema riguarda il decoro urbano, ma anche la salute e le nostre tasche: ripulire dove sporcano in pochi, costa tanto". "A Cassano il problema c’è – dice il primo cittadino Fabio Colombo – la campagna si accompagnerà a multe e a un altro messaggio chiaro: il rispetto per la città è una responsabilità di tutti. L’auspicio è che porti un cambiamento reale nelle abitudini quotidiane di ciascuno". Ci saranno anche un concorso fotografico, "Scatta sostenibile" (dal 1 marzo al 15 aprile) e il 10 e l’11 maggio il weplogging, la corsa raccogliendo pattumiera.

Bar.Cal.