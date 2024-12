Manifestazione di solidarietà a Buccinasco per il sindaco Pruiti minacciato

La Rete Solidale Antimafia del Sud Ovest Milano promuove un presidio di solidarietà per il sindaco Rino Pruiti, in seguito alla lettera anonima di minacce ricevuta nelle scorse settimane.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Una Casa Anche per Te, Avviso Pubblico, Caritas Ambrosiana, il gruppo DescargaLab e Libera–Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

Si torna di nuovo a manifestare a sostegno del sindaco di Buccinasco dopo il 2021, quando le associazioni e i cittadini erano scesi in piazza per supportare il primo cittadino dopo le dichiarazioni del boss Rocco Papalia: "Il sindaco dovrebbe andarsene da Buccinasco", disse tre anni fa.

Questa volta la manifestazione è per esprimere vicinanza a Pruiti per le lettere ricevute: alcune lo insultavano e infangavano come persona e amministratore, l’ultima con la minaccia "fatti i c... tuoi o finisci al cimitero" (le indagini sono in corso e si esplorano tutte le ipotesi, senza, almeno per ora, conferme su coinvolgimento della criminalità organizzata).

Il presidio si terrà martedì alle ore 18, davanti alla sala consiliare del Comune di Buccinasco, in via Vittorio Emanuele II.

"Il presidio - spiegano gli organizzatori - vuole essere una risposta comune e decisa per ribadire, tutti insieme, che la lotta contro le mafie è una responsabilità condivisa e che nessuno, a partire dal sindaco Pruiti, deve essere lasciato solo in questo impegno.

La Rete - concludono le associazioni - invita tutta la cittadinanza, oltre a forze politiche, rappresentanti della società civile associazioni, a intervenire e partecipare. Solo con azioni e responsabilità collettive si può costruire una comunità realmente libera dall’illegalità e dalla paura. Le minacce non ci fermeranno".