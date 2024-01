Maltempo, infiltrazioni d’acqua. Riapre la scuola materna dopo due mesi di interventi

Lavori di manutenzione straordinaria conclusi, verifiche tecniche effettuate: da oggi bambini, bambine e insegnanti della scuola materna Gesù Bambino di Bollate, tornano nelle loro aule. La scuola materna comunale di via Ospitaletto era stata chiusa lo scorso novembre quando il maltempo aveva causato allagamenti, infiltrazioni e danni che non permettevano di offrire ai bambini e al personale scolastico la sicurezza obbligatoria e necessaria per lo svolgimento delle loro attività. L’amministrazione comunale aveva individuato una soluzione temporanea per garantire il servizio e in questi mesi le attività didattiche e ludiche sono continuate in alcuni spazi, appositamente allestiti, nella scuola primaria Don Milani di via Coni Zugna. Nelle scorse ore la buona notizia.

"Il Comune informa le famiglie che, dopo le verifiche tecniche effettuate sui lavori per il ripristino della scuola materna comunale Gesù Bambino (chiusa dopo i danneggiamenti causati da infiltrazioni d’acqua), la scuola tornerà a essere agibile e luogo sicuro per lo svolgimento delle attività didattiche e ludiche da oggi, lunedì 29 gennaio - si legge in una lettera inviata dall’assessore alle Politiche educative Ida De Flaviis alle famiglie - tutto rientra nella normalità e ogni piccolo, ogni insegnante e tutti i collaboratori torneranno nelle proprie sedi. Ma lo spirito di gruppo, l’aiuto reciproco, la disponibilità e il senso di accoglienza vissuto in questo periodo di difficoltà, sono sicura, lasceranno il loro segno e resteranno un bagaglio positivo per tutti".

Ro. Ramp.