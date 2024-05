Milano si prepara al nubifragio: evacuata la comunità di don Mazzi

La tregua dal maltempo è di breve durata: nelle prossime ore sono previsti forti temporali a Milano, come in Lombardia. A causa di una perturbazione in arrivo e particolarmente forte nella notte sul bacino idrico di Milano e delle conseguenti allerte meteo emanate dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia per temporali, arancione rischio moderato, in concomitanza con quelle gialle (ordinario) per rischio idrogeologico, rischio idraulico e per vento forte, si è riunita l'Unità di crisi locale coordinata da Protezione civile comunale.

Durante l'incontro è stato deciso di evacuare preventivamente le comunità presenti al Parco Lambro, di alzare il livello di monitoraggio al quartiere Ponte Lambro e si è verificato che la vasca di laminazione del Seveso al Parco Nord fosse pronta a entrare in funzione in caso di necessità. Il Centro operativo comunale della Protezione civile comunale è già attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Protezione civile e Comune raccomandano ai cittadini di non sostare, durante l’allerta meteo, nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi, sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie