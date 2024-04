Malamovida in Darsena. Bando per organizzare attività legate allo sport

Obiettivo “buona movida”. È con questa finalità che da giugno a ottobre 2024 prenderà il via “Darsena Sport”. Durante questo periodo, in via sperimentale, l’area tra i Navigli, Darsena e piazza XXIV maggio potrà ospitare iniziative e progetti di natura sportiva per valorizzare in modo positivo la zona.

È online l’avviso pubblico con cui il Comune intende procedere all’individuazione di un soggetto interessato a realizzare il palinsesto delle iniziative, mediante la stipulazione di un accordo di collaborazione, con l’obiettivo di animare in maniera coinvolgente e in sicurezza alcuni tra i tradizionali luoghi di aggregazione e socialità amati dai milanesi e dai turisti.

"Con “Darsena Sport“ prendiamo un impegno importante con i giovani, le famiglie e tutti i cittadini che vivono la nostra città – commenta l’assessora comunale allo Sport Martina Riva –. Vogliamo riempire di contenuti, iniziative e progetti positivi e di qualità spazi e luoghi molto frequentati e apprezzati di Milano. Puntare sullo sport per attivare il circolo virtuoso di cui le piazze e le vie della movida, in zona Navigli, hanno bisogno è strategico per una città come Milano, sempre più attrattiva a livello internazionale anche guardando alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Promuovere la pratica sportiva significa anche andare là dove le persone si incontrano e trascorrono il loro tempo libero, per offrire loro un’alternativa, coinvolgendole e facendole partecipare a iniziative di valore. Siamo quindi pronti ad accogliere le proposte che le realtà che operano in questo settore vorranno presentarci così da creare insieme il palinsesto “Darsena Sport“".