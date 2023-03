Malamovida: bar chiuso e due denunce per rissa

Troppe frequentazioni di pregiudicati dediti al consumo e allo spaccio di droga. Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha disposto la chiusura del locale Hemingway sotto i portici di piazza Marinai d’Italia, in pieno centro storico, per quindici giorni. La misura è stata applicata a seguito di accertamenti effettuati dagli agenti del commissariato sestese da maggio 2022 fino a oggi. In particolare, a novembre fuori dal bar i poliziotti, durante un controllo, avevano trovato un coltello lungo 40 centimetri e alcune dosi di sostanza stupefacente. Alcuni giorni dopo, erano intervenuti: una persona era stata ferita gravemente al volto con un’arma da taglio a seguito di un’aggressione avvenuta sempre nelle vicinanze del locale.

In via Firenze, invece, il commissariato è intervenuto per una violenta lite in un bar. Due 30enni egiziani, irregolari sul territorio, sono stati denunciati dopo aver aggredito gli altri clienti per un litigio presto degenerato anche a causa dell’alcol. Uno dei malviventi ha rotto una bottiglia di vetro e ha tentato di colpire con un coccio i poliziotti e altre persone presenti nel pub. Alla fine l’aggressore, denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è stato bloccato e portato in ospedale. Infine, un 52enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. È stato fermato intorno alle 20.40 da una volante della polizia a un posto di blocco in viale Italia, per aver violato diversi articoli del codice della strada, ed è risultato positivo all’alcoltest. Nei suoi confronti sono scattati denuncia e ritiro della patente. La.La.