Majorino nella segreteria della Schlein

C’è anche Pierfrancesco Majorino nella segreteria nazionale del Pd così come l’ha voluta Elly Schlein. Il capogruppo dei Democratici in Consiglio regionale, già sfidante del leghista Attilio Fontana alle ultime elezioni Regionali, si occuperà di due temi sensibili quali l’immigrazione e il diritto alla casa. "In questi giorni Elly mi ha chiesto di entrare nella segreteria e io ho accettato con entusiasmo, sono molto emozionato, questa segreteria è tosta e combattiva, l’unità tra di noi è essenziale – fa sapere Majorino dai microfoni di “Un giorno da pecora“, trasmissione di Rai Radio 1 –. Nella segreteria mi occuperò di questioni riguardanti l’immigrazione e il diritto alla casa. Daremo battaglia al Governo, che su questo deve cambiare". Tra i 21 c’è anche Alessandro Alfieri, ex capogruppo e segretario regionale dei Dem, che si occuperà di riforme e PNRR, e Stefania Bonaldi, già sindaca di Crema.

Gi.An.