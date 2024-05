Maggiore frequenza dei treni. La svolta promessa ai pendolari

Sarà trasferito a Cormano-Cusano Milanino il capolinea della linea S12 di Trenord che attualmente termina le sue corse a Milano Bovisa. Tutte le corse in partenza da Melegnano cambieranno così il punto di arrivo a partire da domenica 9 giugno. Il prolungamento della linea è stato possibile grazie alla realizzazione del terzo binario tra le stazioni di Milano Affori, Milano Bruzzano Parco Nord e Cormano/Cusano Milanino. La linea S12 ha debuttato nel 2016 come linea di rinforzo verso Milano per aumentare la frequenza dei convogli. Dapprima con 4 corse giornaliere, poi raddoppiate fino al 2020, quando a causa della pandemia è stata cancellata per essere riattivata dal 28 agosto dell’anno scorso. Sia la scorsa estate che questo gennaio c’erano state diverse proteste dei pendolari, che chiedevano una maggiore frequenza dei treni, il potenziamento del servizio nelle ore di punta piuttosto e l’introduzione di ulteriori corse in orari più "leggeri", poiché la S12 al mattino, da Melegnano a Milano, risultava sovraccaricata. Tra le richieste anche il taglio del nastro per il tanto atteso prolungamento fino al Nord Milano: la conclusione dei lavori, con la realizzazione di 2,3 chilometri di nuovo binario per il potenziamento della linea Bovisa-Seveso, era prevista infatti per il mese di luglio 2022. Ora finalmente le città di Cusano Milanino e Cormano possono brindare al traguardo del prolungamento verso la loro stazione unificata. Questo consentirà non solo di potersi spostare più agevolmente nell’Est milanese fino alla zona a Nord del capoluogo, ma anche di poter godere di più corse. I pendolari, infatti, ora potranno avere un collegamento con Milano ogni 10 minuti, intervallato dalle linee S2 e S4, oltre per l’appunto dalla nuova linea S12. Laura Lana