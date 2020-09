Si è ripetuto lo stesso copione di venerdì scorso a Magenta. Ieri pomeriggio, verso le 17,

un uomo ha tentato la rapina armato di coltello nel negozio di abbigliamento Genoveffa

di via Roma, pieno centro.

Ha minacciato le persone presenti, ma le commesse

si sono messe a urlare e il malvivente è fuggito. Non contento, ha percorso pochi metri in direzione di piazza Liberazione intenzionato a fare il colpo da Velati Swarovsky in piazza Vittorio Veneto. Anche in questo caso un cliente all’ingresso e le titolari hanno urlato facendolo scappare ancor prima che potesse minacciare. Il ragazzo, a quel punto, è corso lungo via Pretorio dileguandosi. La Polizia locale è intervenuta

subito assieme ai carabinieri. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Si tratterebbe dello stesso ragazzo che, venerdì scorso, era stato subito arrestato dopo avere rapinato la farmacia della Basilica grazie anche al riconoscimento immediato

di un testimone che lo ha visto uscire con i soldi appena arraffati. Rilasciato lunedì scorso, era già a piede libero.

Graziano Masperi