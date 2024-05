Maestri, manager, volontari: premiate le eccellenze

"Vogliamo premiare chi negli ultimi anni, col proprio impegno, ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale di Milano e del nostro Paese". Così Rachele Capristo, dell’associazione “Insieme con merito“, ieri ha consegnato gli “Award al merito 2024“ nella cornice della Sala Alessi di Palazzo Marino. Un evento promosso con Fidapa Bpw Italy, sezione Mediolanum. Sono stati premiati la Fondazione Rava, la professoressa Domenica Tufaro, l’imprenditrice Bruna Farci, il team della Calzati Srl, l’ingegnere Andrea Belli. E, ancora, la musicista Elisabetta Danelli, che ha aggiunto ai ringraziamenti le note del suo violino. Riconoscimenti all’amministratore delegato Giovanni Palmieri, al Rotary Club Milano Concordia, all’associazione regionale Pugliesi e all’associazione nazionale degli Alpini di Milano, che ha deliziato i presenti con l’Inno d’Italia e due canti. Tra i premiati, Mariavittoria Rava che ha ricordato l’impegno concreto della Fondazione, nel nome della sorella Francesca, per i bambini e i ragazzi nei Paesi del terzo mondo come nelle periferie urbane: "Ad Haiti l’ospedale che abbiamo costruito più di 10 anni fa è l’unico dell’isola e salva 80mila bambini all’anno", spiega. Doveroso, in questi giorni, ricordare il progetto all’interno del Beccaria, “Palla al centro“, che ha contribuito a "ridare bellezza e dignità alla struttura, ma anche alle persone e quel coraggio che forse è servito a portare alla luce fatti, per un cambiamento".Si.Ba