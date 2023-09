Madonna del Pilastrello. Ultimo weekend, via al mercato

Weekend finale dell’amata Sagra della Madonna del Pilastrello, la festa paesana intitolata quest’anno al celebre verso "Da la meta mai non torcer gli occhi", scritto da Alessandro Manzoni nel carme "In morte di Carlo Imbonati". Come da tradizione, oggi, alle 10.30, ci sarà la premiazione delle opere del concorso "Arti Visive" all’Open Space di piazza Martiri della Libertà 1, mentre nel pomeriggio, dalle 14, scatteranno le gare dei 2 (per le scolaresche e le famiglie), 5 e 10 km della "StraBresso", alla sua sesta edizione, con la partenza dal centro sportivo comunale di via Deledda; gli arrivi sono previsti nell’Area "Iso Rivolta" di via Vittorio Veneto, che sarà il cuore della festa per tutta la giornata di domenica. Domani, infatti, il centro storico diventerà una grande isola pedonale da via Vittorio Veneto a piazza Martiri e a via Milano per ospitare uno degli appuntamenti più frequentati del territorio, vale a dire la Fiera Mercato per la sua 43esima edizione.

Ci saranno, oltre alle bancarelle degli ambulanti, gli stand di hobbistica, di piccolo artigianato e delle associazioni della città. I momenti religiosi saranno come sempre due: la Santa Messa alle 10.30 sotto la galleria centrale dei Capannoni e la processione per le vie del centro cittadino alle 15.30. Info: www.sagrapilastrellobresso.it.

G.N.