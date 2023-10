Macaluso entra in Forza Italia: "Un contributo importante"

New entry in Forza Italia, arriva Marco Macaluso. Il rozzanese, 38 anni, già presidente del consiglio comunale e con una grande esperienza politica alle spalle entra a far parte del gruppo locale di Forza Italia. Per il sindaco Gianni Ferretti "un contributo importante per la nostra politica del fare". Macaluso aveva iniziato la carriera politica giovanissimo come segretario cittadino del Pd. Trentottenne nato e cresciuto a Rozzano è un volto noto a livello locale, attualmente ricopre la carica di presidente del consiglio comunale e ha alle spalle una lunga esperienza sul territorio. Alle ultime elezioni amministrative si era candidato con una lista civica e con l’avvicinarsi della prossima tornata elettorale, primavera 2024, ha deciso di entrare in Forza Italia.

"Questo passaggio indica che Forza Italia rimane il partito dell’inclusione. L’attuale presidente del consiglio, all’interno del nostro gruppo politico darà allo stesso gruppo consiliare un rafforzamento numerico e qualitativo - commenta Agostino Gagliardi, coordinatore cittadino di Forza Italia -. La decisione di Macaluso è stata dettata prevalentemente dai principi e valori che lo rappresentano e ci rappresentano. Questa è la strada giusta per iniziare un rapporto di collaborazione anche in vista delle prossime elezioni comunali".

Mas.Sag.