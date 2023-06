Milano, estate di cantieri per la M4: ecco le strade chiuse e le modifiche alla viabilità

Nella calda estate milanese si preannunciano cantieri e lavori in corso. Prosegue, soprattutto, la costruzione della nuova linea della metropolitana M4, che per ora collega Dateo all’aeroporto di Linate ma sta progressivamente “avanzando” in città.

Piazza Velasca

Il 19 giugno sono iniziati i lavori di realizzazione “delle aree in superficie e del corridoio di indirizzamento dalla stazione Missori della M3 alla stazione Sforza Policlinico”. Per questo, il traffico di piazza Velasca chiuderà per almeno 15 mesi, fino a settembre 2024. In quella zona, via Pantano diventerà a senso unico verso largo Francesco Richini. Largo Richini, a sua volta, sarà percorribile solo da via Pantano a via Chiaravalle. Via Chiaravalle invece diventerà a senso unico verso via Larga e via Baracchini.

Via Carducci e via Olona

Cantieri anche il collegamento tra la M4 e la M2 a Sant’Ambrogio. Riapre finalmente la viabilità su via San Vittore, ma il traffico sarà interrotto per 4 mesi su via Carducci nel tratto compreso tra via San Vittore e via De Amicis,e su via Olona", hanno segnalato dall'azienda. "Per chi proviene da piazzale Cadorna lungo via Carducci sarà quindi possibile svoltare a destra – a senso unico - in via San Vittore in direzione Porta Vercellina, ma non sarà consentito proseguire verso via De Amicis e via Olona”. Anche il bus 94 modificherà il proprio tragitto.

Via Foppa

Per solo due giorni, lunedì 19 e martedì 20 giugno, sarà chiuso al traffico il tratto di via Vincenzo Foppa compreso tra viale Misurata e via Washington, al fine di “consentire alcune lavorazioni nel cantiere per la realizzazione del manufatto Washington”.