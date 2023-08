"M4, fermata Buccinasco" Il Comitato tiene duro e non molla sul prolungamento

di Francesca Grillo

Si torna a parlare di M4 con il Comitato Civico che da anni si batte per avere la fermata della metro sul territorio corsichese, in particolare a Buccinasco, dove c’è già il deposito dei mezzi, al confine con Milano. Da una parte vengono accolte le istanze e i suggerimenti del Comitato e i cittadini si ritengono soddisfatti. Per esempio, la realizzazione della passerella ciclopedonale che da piazza Tirana a Milano, in prossimità della fermata San Cristoforo, condurrà fino all’area di Ronchetto, al di là del Naviglio. "Con la passerella - spiegano dal Comitato civico - è prevista un’ampia riqualificazione degli spazi verdi e la creazione di un hub di trasporto intermodale per agevolare l’interscambio tra linee pubbliche. Verrà inoltre prevista una velostazione. Sarà un importante miglioramento e siamo soddisfatti della progettualità, anche da noi suggerita".

Ma se da una parte c’è soddisfazione, dall’altra il Comitato insiste sull’opportunità del "prolungamento della linea che, tra lunghe tempistiche connesse agli studi di fattibilità, mutamenti negli orientamenti politici locali e soprattutto scarso interesse dimostrato dal Comune di Milano, continua purtroppo a non decollare". Nessuna evoluzione, quindi, per la realizzazione dell’agognata fermata a Buccinasco. "Soddisfatti, invece - proseguono i civici - dell’istituzione della Commissione consiliare permanente Trasporti e intermodalità sostenibile a Buccinasco. Composta dai rappresentanti di tutte le forze politiche, ha lo scopo di indirizzare l’evoluzione del sistema di trasporto pubblico locale, nell’ottica di migliorarne l’efficienza". Per il Comitato l’istituzione della Commissione è "funzionale a intraprendere una nuova interlocuzione con gli enti interessati - concludono - nell’ottica di ribadire le esigenze e le priorità di mobilità del territorio".