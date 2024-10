È l’ora della M4, Milano si tinge di blu. Alle 13.30 apre l’intera linea da San Cristoforo a Linate, ecco come cambia la mobilità

Milano, 12 ottobre 2024 – ​​Il gran giorno della Metropolitana 4 è arrivato: dalle 13.30 di oggi la nuova linea sotterranea di Milano sarà percorribile per intero, da est ad ovest, dall’aeroporto di Linate alla stazione ferroviaria di San Cristoforo passando per il centro città, vale a dire per San Babila o Santa Sofia o Sforza-Policlinico. In tutto 30 minuti di tempo per percorrere i 15,2 chilometri di tracciato scanditi da 21 stazioni. Per l’esattezza, oggi sarà inaugurata l’ultima tratta, quella che va da San Babila a San Cristoforo. L’apertura della tratta ovest comporterà un ridisegno delle linee di superfcie che finora l’hanno coperta.

La riorganizzazione delle linee di superficie

Il riassetto sarà realizzato in due fasi. La prima fase, che scatterà in questi giorni, riguarderà il prolungamento della linea 95 dall’attuale capolinea alla Barona, fino a via Martinelli di fronte al capolinea della M4, collegando così i quartieri a sud Milano anche con la nuova metropolitana. La linea 64 sarà limitata alla tratta urbana Bonola M1-Molinetto di Lorenteggio, mentre la tratta extraurbana sarà sostituita e potenziata dall’introduzione di una linea nuova, la 326. Per quanto riguarda le linee extraurbane, la linea 324 riprenderà il percorso Milano-Corsico in viale Resistenza (transitando dal Cimitero) che sarà prolungato fino a piazza Europa, sempre a Corsico.

Il percorso completo della M4 da San Cristoforo a Linate

A Milano avrà il capolinea a Romolo M2, insieme alla 325. Il servizio si svolgerà anche in fascia di morbida dal lunedì al sabato e in tutti i giorni della settimana. La linea 325 sarà prolungata da Corsico (viale Resistenza) a Buccinasco (via Lario) con una revisione delle frequenze e l’inserimento di bus da 18 metri, con il capolinea nel capoluogo a Romolo M2. Sarà introdotta una nuova linea, la 326, che riprende e amplia il percorso suburbano della linea 64, connettendo Corsico (via Copernico e il quartiere Lavagna) e Cesano Boscone (via Grandi) con la M4, facendo capolinea in piazza Tirana. La stessa linea, a Molinetto, interscambia con il tram 14 e i bus 50 e 64. Infine, la linea 351 si fermerà in piazzale Negrelli, dato che Buccinasco sarà collegata a Romolo con la linea 325. La 351 avrà anche un miglioramento del livello di servizio nella morbida feriale e nei festivi per un interscambio con la M4 e il tram 2.

Le prossime tappe

La seconda fase partirà nei prossimi mesi, dopo la chiusura completa dei cantieri in superficie vicino alle fermate della Blu. Le variazioni riguardano in particolare il servizio sulla cerchia dei Navigli e sull’asse di via Foppa, con l’inversione delle linee 50 e 58, effettuato per consentire a chi proviene dall’area di Baggio di raggiungere la nuova metropolitana, e con una nuova linea circolare sulla Cerchia dei Navigli senza perdita di fermate. Nel dettaglio, la linea 50 riprenderà il percorso della linea 58 nella tratta tra largo Brasilia e piazzale Cadorna, e farà capolinea come ora in piazza Cairoli; la 58 coprirà il servizio su via Lorenteggio e via Foppa con capolinea in viale Papiniano (piazza Aquileia) consentendo la coincidenza con la nuova 50. La linea 84 sarà unita alla 94, coprendo il percorso da Corvetto a Porta Volta e la linea 85 sarà arretrata a Cadorna. Entrambi i tratti non più effettuati da queste due linee saranno sostituiti dalla nuova linea circolare, la 96-97, che percorrerà la Cerchia dei Navigli. “Con i Municipi – ha spiegato Arianna Censi, assessora alla Mobilità – abbiamo aggiornato le linee di superficie per portare il maggior numero di persone ad utilizzare la M4”.