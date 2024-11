Treno guasto, disagi sulla linea gialla della metropolitana

Milano, 23 novembre 2024 - Disagi questa mattina per il guasto di un treno della metropolitana a Milano. Il servizio sulla M3 è stato sospeso tra le fermate di Sondrio e Comasina, e alla fermata di Zara non si può cambiare linea tra M3 e M5. Atm ha attivato un servizio di autobus sostitutivi e consiglia alla stazione di Affori FN di utilizzare anche il passante ferroviario. Le altre linee della metropolitana sono regolarmente in servizio