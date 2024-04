Milano, M2 chiusa tra Caiazzo e Cascina Gobba: bus sostitutivi e rallentamenti su tutta la linea

Milano, 29 aprile 2024 – Dai suoi canali social e tramite l’app, ATM fa sapere che la linea M2 è stata chiusa tra Caiazzo e Cascina Gobba, dove i treni sono sostituiti da bus, per un problema tecnico. In corrispondenza delle fermate della linea notturna M2 infatti sono stati attivati autobus per non creare ulteriori disagi ai passeggeri.

A Loreto non si cambia con la linea rossa M1 e ATM consiglia di cambiare linea a Cadorna o Centrale. In alternativa a Lambrate si consiglia di considerare altre stazioni ferroviarie.

L’azienda dei trasporti milanesi si scusa del disagio ma nell’ultima ora un problema tecnico ha dapprima rallentato la linea e poi costretto alla chiusura di alcune fermate. Inizialmente infatti è stata chiusa la metro tra Caiazzo e Lambrate ma il problema ha costretto l’azienda alla chiusura di più fermate.

Sul resto della linea i treni potrebbero essere rallentati e le attese in alcune stazioni maggiori del solito.