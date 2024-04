L’Urania è risorta . Contro Rimini è caccia al miglior piazzamento

L’Urania vive l’ultima settimana di stagione regolare con un ritrovato sorriso. Il successo di Trieste vale non solo il quinto posto e il +2 su Cremona e Treviglio, ma anche una prestazione di livello contro una squadra di primissima fascia, per quanto ammantata da tempo dai venti di crisi. Sei uomini in doppia cifra tra gli uomini di coach Davide Villa (nella foto) con Montano e Potts top scorer a quota 15. Prezioso il lavoro in area colorata di Lupusor e Landi, Severini si immola in difesa su Reyes, decisivi gli acuti di Amato nel finale.

Resta una partita prima dei playoff, quella in casa con una Rimini che cerca la miglior posizione possibile nel girone rosso.

In caso di vittoria i milanesi verrebbero inseriti nel tabellone argento, e troverebbero una corazzata come la Tezenis Verona, retrocessa la scorsa estate dalla LBA. In caso di sconfitta sarebbe invece sesta se si ritrovasse a pari punti con la Juvi Cremona, quindi con l’arrivo a tre con Treviglio o a due con i soli orobici.

Con il sesto posto il futuro dell’Urania sarebbe nel tabellone oro, contro un altro squadrone dell’est, ovvero la Apu Udine. Dopo un’altra annata ai vertici del campionato A2, il desiderio è quello di chiudere al meglio possibile la stagione regolare e vivere l’ebrezza dei playoff senza alcuna pressione ambientale.

Alessandro Luigi Maggi