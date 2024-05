Allarme dal Parco dello Stelvio: "Un lupo con una gamba amputata si aggira nei boschi del Tonale"

Qualcuno potrebbe avergli sparato e averlo ferito in modo così traumatico da spezzargli una gamba, oppure potrebbe essere rimasto incastrato in una tagliola. Un lupo, dalle immagini sembrerebbe giovane, in questi giorni è stato avvistato con una gamba mozzata nei pressi di Ponte di Legno.

Lo segnala il Parco dello Stelvio con il suo direttore Franco Claretti, che ha attivato tecnici e veterinari per cercare di recuperare l’animale. È stato visto la prima volta attorno alle 9 di sabato 18 maggio quando gli operatori del Parco Nazionale dello Stelvio lombardo hanno ricevuto segnalazione di un lupo ferito, avvistato in località Case di Viso. La segnalazione è stata fatta da un fotografo naturalista che, visto il lupo a una distanza di circa 150 metri, ne ha subito notato l’andatura zoppicante. Le fotografie hanno rivelato che l’arto posteriore, da cui proprio sotto il ginocchio sporge uno spezzone di tibia, è tranciato di netto. "Secondo il fotografo che ci ha mandato la segnalazione" spiega Matteo Nava, ricercatore dell’Università di Milano, che studia il lupo nel Parco Nazionale dello Stelvio "nonostante la ferita sembrasse molto fresca, il lupo si muoveva, facendo pensare che le sue condizioni non fossero eccessivamente critiche". È infatti improbabile che a causare la ferita sia stato un altro animale, dal momento che sul corpo del lupo non sembravano esserci altre ferite. Difficile stabilire anche il luogo esatto dell’incidente, ma i ricercatori spiegano che con buona probabilità si tratta di uno dei membri del branco del Tonale che si sposta fra l’interno e l’esterno dei confini del Parco Nazionale dello Stelvio.