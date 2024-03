Lupi, ricci, serpenti e nutrie corso gratuito sugli animali selvatici

Serpenti, topi, ricci e nutrie: domani a Melegnano si parlerà di animali selvatici ed esotici. L’evento, un corso gratuito per volontari aperto anche alla cittadinanza e a tutti gli interessati, è in programma dalle 14 alle 17.30 alla palazzina Trombini. Verrà spiegato come comportarsi, qualora ci si imbatta in un animale selvatico; come gestire un primo intervento, nel caso di esemplari in difficoltà; a chi rivolgersi e inoltrare eventuali segnalazioni.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio per i diritti degli animali, il cui responsabile, Edgar Meyer, introdurrà i lavori. Presente anche l’assessore comunale Jessica Granata.

Tutti esperti della materia i relatori che si alterneranno durante il pomeriggio e resteranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico.