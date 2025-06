Lupi in aumento. Ma lo sciacallo non s’è più visto

In Lombardia l’anno scorso abbiamo avuto un’ottantina di lupi, tra gli otto e i 13 orsi bruni, un paio di linci, nessun segno dello sciacallo dorato. Sono le stime del Rapporto sui grandi carnivori della Regione in base ai segni di presenza raccolti col monitoraggio. La popolazione di lupi è stimata in crescita sia in ambito alpino che in pianura, con un minimo di 28 unità riproduttive (24 branchi e 4 coppie), rispetto alle 25 del 2023. Dodici i lupi trovati morti, la maggior parte per incidenti stradali. Le sei unità di prevenzione dei danni da lupo hanno anche effettuato 62 interventi a sostegno degli allevatori, incluso il prestito gratuito di recinti elettificati. Solo poco più di metà sono avvenuti a seguito di un’effettiva predazione. Gli allevatori hanno chiesto indennizzi per 77.780 euro, di cui 8.660 per 13 danni da orso e il resto per 110 danni da lupo.

"Il report conferma che la convivenza tra uomo e grandi carnivori può essere gestita con equilibrio – osserva l’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi –. Il ritorno stabile di questi animali rappresenta una sfida che Regione affronta da anni con strumenti concreti a tutela di chi lavora a contatto con la natura".Gi. An.

Gi. Bo.